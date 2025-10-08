Karadeniz Ereğli'de Sağanak: Yollar ve İş Yerleri Su Baskınına Maruz Kaldı

Karadeniz Ereğli'de sağanak günlük hayatı aksattı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışın aniden bastırmasıyla yollarda su birikintileri oluştu ve bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar yağışın dinmesini bekledi.
Ekiplerin müdahalesi
Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.
