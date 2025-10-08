Karadeniz Ereğli'de Sağanak: Yollar ve İş Yerleri Su Baskınına Maruz Kaldı

Karadeniz Ereğli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları suyla doldurdu ve bazı iş yerlerini bastı; belediye ekipleri mazgalları açıp su tahliyesi yapıyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 20:31
Karadeniz Ereğli'de sağanak günlük hayatı aksattı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman etkisini artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışın aniden bastırmasıyla yollarda su birikintileri oluştu ve bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar yağışın dinmesini bekledi.

Ekiplerin müdahalesi

Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

