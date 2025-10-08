Karadeniz Ereğli'de Sağanak: Yollar ve İş Yerleri Su Baskınına Maruz Kaldı

Karadeniz Ereğli'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, yolları suyla doldurdu ve bazı iş yerlerini bastı; belediye ekipleri mazgalları açıp su tahliyesi yapıyor.