Karadeniz'in En Büyük Planetaryumu Samsun'da: Açılışa Geri Sayım

Samsun'da 12 bin m² alana kurulan, Karadeniz’in en büyük bilim merkezi ve planetaryumu açılışa hazırlanıyor; gençler için fuaye, atölye, laboratuvar ve güneş panelli çatıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 11:19
Proje son aşamada, gençleri bekliyor

Samsun’da inşa edilen, Karadeniz Bölgesi’nin en büyük bilim merkezi ve planetaryumu olma özelliğini taşıyan proje, çalışmaların son aşamasına gelmesiyle açılış için geri sayım başladı.

Toplam 12 bin metrekarelik alana yayılan merkez, fuaye alanı, sergi salonları, atölyeler, satış alanları, laboratuvar ve planetaryumu ile gençleri bilime yakınlaştıracak bir cazibe merkezi olarak tasarlandı.

Projede çevreci çözümler ön planda tutuldu; planetaryumun üst cephesi güneş panelleriyle kaplanarak enerji üretimi sağlanacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, projenin yapım çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "Böylece Karadeniz Bölgesi’nin en büyük planetaryumu Samsun’da olacak. Samsun-Ordu karayolu üzerinde, insanların yoldan geçerken de kolaylıkla uğrayabilecekleri bir mekân olarak planlıyoruz. Bitme aşamasında. Açmak üzereyiz. TÜBİTAK ile birlikte hayata geçirmiş olacağız" dedi.

