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Karadeniz Sahil Yolu'nda Eşsiz Manzara: Samsun-Sinop Rotası

Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun-Sinop bölümü, büyüleyici manzarası ve konforuyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 11:29
Karadeniz Sahil Yolu'nda Eşsiz Manzara: Samsun-Sinop Rotası

Karadeniz'in Göz Alıcı Rotalarından Biri

Karadeniz'in mavi ve yeşil tonlarının adeta bir kalp gibi çarpıştığı Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun-Sinop bölümü, sürücülere görsel bir şölen sunuyor. Bu güzergah, konforlu seyahatin yanı sıra deniz ve orman manzarasıyla yolculuk yapanları adeta büyülüyor.

Tarihi İpek Yolu Üzerindeki Yatırımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın önemli projelerinden biri olan bu yol, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinden geçerek bölge ticaretine büyük katkı sağlıyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Karadeniz Sahil Yolu, seyahat sürelerini, ulaşım maliyetlerini ve karbon salınımını azaltma gibi pek çok avantajı beraberinde getiriyor.

37 Kilometrelik Eşsiz Rota

Samsun’un Yakakent ilçesi ile Sinop’un Gerze ilçesini birleştiren yaklaşık 37 kilometrelik bu yol, yolculuk edenlere Karadeniz'in en güzel doğal manzaralarından bazılarını sunuyor. Yol yapımı sırasında oluşan lagün, bu güzergahı daha da özel hale getiriyor.

Bir Tablo İçinde Seyahat

Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, buranın Karadeniz Sahil Yolu’nun en güzel noktalarından biri olduğuna vurgu yaptı. "Bir tarafımızda mavinin en güzel tonları, diğer tarafta mevsimine göre enfes yeşil, sarı ve beyaz renklerle bezenmiş doğa var. Adeta bir tablonun içinden geçer gibiyiz," diyen Demirtaş, bu yolun iş ve seyahat planlarını bir arada gerçekleştirme imkanı sunduğunu belirtti.

Turizm Rotası Olarak Değerlendirilmesi Gerekiyor

Demirtaş, yolda daha önce vatandaşların zor şartlar altında dağları aşmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "İnsanlar, bu yol üzerinde giderken doğal güzellikler karşısında durup fotoğraf çekme ihtiyacı hissediyor. Bu, bölgenin turizm açısından ortak kaderini simgeliyor. Bu güzergah, adeta bir turizm yolu diyebiliriz!" ifadelerini kullandı.

Orman ve Denizi Bir Arada Sunan Yolculuk

İstanbul’dan Sinop’un Durağan ilçesine giden emekli Nur Tekin Kasar, bu yolu ilk kez kullandığını belirterek, "Kardeşim tavsiye etti, manzara harika. Orman ve deniz manzarası eşliğinde ilerliyoruz. Burası hem dinlendirici hem de tercih edilebilir bir yol," şeklinde konuştu.

Karadeniz Sahil Yolu’nun Samsun-Sinop bölümü, doğanın sunduğu bu eşsiz manzaralar eşliğinde unutulmaz bir yolculuk deneyimi yaşatıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun-Sinop bölümü, konforun yanı sıra sürücülere deniz ve orman...

Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun-Sinop bölümü, konforun yanı sıra sürücülere deniz ve orman manzarasıyla keyifli bir rota sunuyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki pek çok ilden geçen ve tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Karadeniz Sahil Yolu, bölge ticaretine hareket getirmesinin yanı sıra seyahat sürelerinin, ulaşım maliyetlerinin ve karbon salınımının azalmasına katkı sağlıyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun-Sinop bölümü, konforun yanı sıra sürücülere deniz ve orman...

Karadeniz Sahil Yolu'nun Samsun-Sinop bölümü, konforun yanı sıra sürücülere deniz ve orman manzarasıyla keyifli bir rota sunuyor. Karadeniz Bölgesi'ndeki pek çok ilden geçen ve tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Karadeniz Sahil Yolu, bölge ticaretine hareket getirmesinin yanı sıra seyahat sürelerinin, ulaşım maliyetlerinin ve karbon salınımının azalmasına katkı sağlıyor.

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