Karadenizli tayfalar Tekirdağ'da: Marmara'da "derya kuzuları" avı

Karadeniz Bölgesi'nden av sezonu için Tekirdağ'a gelen balıkçılar, teknelerde tayfa olarak Marmara'da "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Hazırlık tamam: Ağ tamiri ve bakım

Yıpranmış ağlarını onaran, motor ve radar bakımlarını tamamlayan Karadenizli tayfalar, yeni sezona Tekirdağ'da "vira bismillah" demeyi bekliyor.

Ordu, Samsun ve Bartın gibi Karadeniz illerinden gelen tayfalar, sezon boyunca Marmara'ya ağ atarak kıyıya bol balıkla dönmek için çalışacak.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, Karadeniz'den gelen tayfaların Marmara'da avcılık yapacağını söyledi. Sezon bitene kadar tayfaların teknelerde çalışacağını aktaran Pehlivanoğlu, bereketli bir sezon diledi.

Tayfaların umutları

Tayfalardan Okan Yılmaz, umutla yeni sezonu beklediklerini, hazırlıklarını tamamladıklarını ve gece yarısından itibaren denize ağ atmaya başlayacaklarını ifade etti.

Nihat Kıra ise bu sene bereketli bir sezon beklediklerini aktararak, ailelerinden uzakta ekmek mücadelesi vereceklerini belirtti.

