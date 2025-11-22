Karagöl Yaylası (Sakarya Taraklı) Havadan Görüntülendi: Mendereslerin ve Doğal Dokunun Büyüsü

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası, bin 100 metre rakımda ve 567 hektarlık alanda havadan görüntülendi; karstik çöküntüler, menderesler ve zengin flora öne çıktı.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 13:43
Karagöl Yaylası (Sakarya Taraklı) Havadan Görüntülendi: Mendereslerin ve Doğal Dokunun Büyüsü

Karagöl Yaylası havadan görüntülendi: Doğal menderesler ve jeomorfolojik yapı göz kamaştırdı

Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki yayla, doğaseverleri ve araştırmacıları cezbediyor

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yer alan Karagöl Yaylası, havadan çekilen görüntülerle hem doğal güzelliğini hem de jeomorfolojik karakterini net biçimde ortaya koydu.

Bin 100 metre rakımda bulunan ve 567 hektarlık geniş bir alanı kaplayan yayla, el değmemiş dokusu, zengin bitki örtüsü ve kıvrımlı su yataklarıyla dikkat çekiyor.

Şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Karagöl Yaylası; köknar, kayın ve çam ağaçları ile çevrili orman örtüsü sayesinde bölgenin önemli oksijen kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor. Bölgedeki soğuk içme suları ve serin havası, yaylayı doğaseverlerin vazgeçilmez noktalarından biri haline getiriyor.

Havadan kaydedilen görüntülerde, yaylanın karstik yapısı nedeniyle oluşan doğal çöküntüler ve yıl boyunca su akışıyla şekillenen menderesler açıkça görüldü. Toprak yüzeyindeki dalgalı desenler ve kıvrılarak ilerleyen su kanalları, Karagöl’ün jeolojik karakterini ortaya koyarak bölgeye benzersiz bir görünüm kazandırıyor.

Karagöl Yaylası, doğa yürüyüşleri, yayla turizmi ve fotoğraf safarileri için uygun koşullar sağlarken, bölgede geleneksel yayla yaşamı da sürdürülüyor. Yaylanın doğal peyzajı, florası ve jeomorfolojik yapısı hem bilimsel araştırmalar hem de doğa turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırıyor.

Karagöl Yaylası, havadan görüntülerinin sunduğu çarpıcı panoramayla bölgenin doğa değeri ve korunması gereken özelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

SAKARYA'NIN TARAKLI İLÇESİNDE BULUNAN KARAGÖL YAYLASI, HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE DOĞAL...

SAKARYA'NIN TARAKLI İLÇESİNDE BULUNAN KARAGÖL YAYLASI, HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE DOĞAL GÜZELLİĞİ VE JEOMORFOLOJİK YAPISIYLA HAYRAN BIRAKTI. BİN 100 METRE RAKIMDA YER ALAN VE 567 HEKTARLIK GENİŞ BİR ALANI KAPLAYAN YAYLA, EL DEĞMEMİŞ DOKUSU, ZENGİN BİTKİ ÖRTÜSÜ VE KIVRIMLI SU YATAKLARIYLA DİKKAT ÇEKİYOR.

SAKARYA'NIN TARAKLI İLÇESİNDE BULUNAN KARAGÖL YAYLASI, HAVADAN ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE DOĞAL...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı
2
Kumluca'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' ile Sağlık Okuryazarlığı Artıyor
3
Başkan Taşkın: 'Battalgazi’de hizmet süreci devam ediyor'
4
Bilecik’te Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Yaralı
5
Kuyucak’ta Binlerce Ata Tohumu Fidesi Ücretsiz Dağıtıldı
6
Sinop’ta drift yapan sürücüye 46 bin 392 TL ceza
7
Terme’de Minibüs Tır Römorkuna Çarptı: Gökmen Akçam Yaşamını Yitirdi

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor