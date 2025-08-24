DOLAR
Karaisalı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana Karaisalı'da Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:11
Karaisalı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karaisalı'da orman yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının yeri ve nedeni

Yangın, Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.

Müdahale ve ekipler

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine 80 personel, 5 söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı yönlendirildi.

Durum ve çalışmalar

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

