Karaisalı'da orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangının yeri ve nedeni
Yangın, Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle başladı.
Müdahale ve ekipler
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine 80 personel, 5 söndürme helikopteri, 7 arazöz ve 4 su ikmal aracı yönlendirildi.
Durum ve çalışmalar
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
