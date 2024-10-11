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Karakurt HES Barajı'nda Domuz Sürüsü Görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı'nda balıkçılar tarafından bir domuz sürüsü görüntülendi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 22:23
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 22:23
Karakurt HES Barajı'nda Domuz Sürüsü Görüntülendi

Kars'taki Karakurt HES Barajı'nda Yaban Hayat Görüntüleri

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt HES Barajı, balıkçılar tarafından çekilen ilginç görüntülerle yeniden gündeme geldi. Barajda suyun yükselmesiyle birlikte, yeni yaşam alanları oluştu ve yabani hayvanlar için fırsatlar doğdu.

8 Şubat 2020 tarihinde su tutulmaya başlanan Karakurt HES Barajı, günümüzde çoğu hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Özellikle balıkçılar için cazibe merkezi haline gelen bu alanda, geçtiğimiz günlerde bir domuz sürüsü görüntülendi.

Balıkçılar, suyun diğer tarafına geçmeye çalışan domuzların görüntülerini cep telefonlarıyla kaydetti. Bu tür görüntüler, barajın ekosistemine dair önemli bilgiler sunuyor.

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