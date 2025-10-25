Karaloğlu Kahramanmaraş'ta: Afet Koordinasyon ve Kalıcı Konut İncelemesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta düzenlenen İl Afet Koordinasyon Toplantısına katılarak kentte yürütülen yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Toplantıda öne çıkan konular

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Gündemde konteyner kentlerin boşaltılması, kalıcı konut teslim süreçleri ve kent genelinde yürütülen tüm çalışmaların değerlendirilmesi yer aldı.

Toplantıya Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Saha incelemeleri ve örnek daire ziyaretleri

Toplantının ardından Karaloğlu ve Vali Ünlüer, yapımı süren Kahramanmaraş Valiliği yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı, Azerbaycan, Güneşevler, Emiroğlu ve Ördekdede Mahalleleri ile İncirlik TOKİ konutlarında yürütülen kalıcı konut çalışmalarını yerinde inceledi, ailelerle bir araya gelerek örnek daireleri gezdi.

Pazarcık ziyaretinde çalışmaların değerlendirilmesi

Program kapsamında Pazarcık Kaymakamlığını da ziyaret eden Karaloğlu ve Ünlüer, Kaymakam Hulusi Teke'den ilçede yürütülen kamu yatırımları, asayiş ve deprem sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada ayrıca, depremin izlerinin silinmesi ve Pazarcık ilçesinin daha dirençli bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.