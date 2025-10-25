Karaloğlu Kahramanmaraş'ta: Afet Koordinasyon ve Kalıcı Konut İncelemesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılarak konteynerlerin boşaltılması ve kalıcı konut çalışmalarını inceledi.

Yayın Tarihi: 25.10.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 25.10.2025 00:38
Karaloğlu Kahramanmaraş'ta: Afet Koordinasyon ve Kalıcı Konut İncelemesi

Karaloğlu Kahramanmaraş'ta: Afet Koordinasyon ve Kalıcı Konut İncelemesi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta düzenlenen İl Afet Koordinasyon Toplantısına katılarak kentte yürütülen yeniden yapılanma ve iyileştirme çalışmalarını yerinde değerlendirdi.

Toplantıda öne çıkan konular

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre toplantı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Gündemde konteyner kentlerin boşaltılması, kalıcı konut teslim süreçleri ve kent genelinde yürütülen tüm çalışmaların değerlendirilmesi yer aldı.

Toplantıya Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Saha incelemeleri ve örnek daire ziyaretleri

Toplantının ardından Karaloğlu ve Vali Ünlüer, yapımı süren Kahramanmaraş Valiliği yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı, Azerbaycan, Güneşevler, Emiroğlu ve Ördekdede Mahalleleri ile İncirlik TOKİ konutlarında yürütülen kalıcı konut çalışmalarını yerinde inceledi, ailelerle bir araya gelerek örnek daireleri gezdi.

Pazarcık ziyaretinde çalışmaların değerlendirilmesi

Program kapsamında Pazarcık Kaymakamlığını da ziyaret eden Karaloğlu ve Ünlüer, Kaymakam Hulusi Teke'den ilçede yürütülen kamu yatırımları, asayiş ve deprem sonrası iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Açıklamada ayrıca, depremin izlerinin silinmesi ve Pazarcık ilçesinin daha dirençli bir yapıya kavuşturulması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na...

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş'ta İl Afet Koordinasyon Toplantısı'na...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatma Betül Sayan Kaya Manisa’da Gençlerle Buluştu: 'Yüzyılın Konut Projesi' ve Gençlik Vurgusu
2
Aydın Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Sivas'ta Foseptikte Metan Gazı Zehirlenmesi: 2 Kişi Öldü
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman: Siyasi eşitlik kırmızı çizgim, Türkiye garantörlüğü tartışılamaz
5
MSB: TSK'nın Irak ve Suriye Görev Süresi 3 Yıl Uzatıldı — Tünel İmha 702 km, Hudut Güvenliği Güçlendi
6
Yozgat Sorgun'da Bıçaklı Kavga: 2 Ölü, 2 Ağır Yaralı
7
28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

28-29 Ekim Kargolar Açık mı? PTT, MNG, Aras ve Diğerlerinin Mesai Saatleri

2026 ÖSYM Sınav Takvimi Açıklandı mı? KPSS 2026 Başvuru Tarihleri

İŞKUR'da Son Gün: 24 Ekim 2025 Hibe Başvuruları

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi