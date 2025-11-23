Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı

KMÜ akademisyenleri, öğrenciler ve 150 gönüllü 2 ayda Karaman'da 100 bin sigara izmariti topladı; pet şişelerde İsmet Paşa Caddesi'nde sergilendi.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 11:08
Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı

Karaman'da 2 Ayda 100 Bin Sigara İzmariti Toplandı

KMÜ akademisyenleri ve gönüllüler kentin izmarit kirliliğine dikkat çekti

Karaman’da sigara izmaritlerinin oluşturduğu kirliliğe dikkat çekmek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliği büyük ilgi gördü. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Sevilmiş, üniversite öğrencileri ve gönüllülerle birlikte kent genelinde çalışma yürüttü.

2 ay boyunca süren çalışmada, 100 bin sigara izmariti kent merkezindeki farklı noktalardan toplandı. Toplanan izmaritler pet şişelere doldurularak İsmet Paşa Caddesi'nde sergilendi ve halka gösterildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Doç. Dr. Ali Sevilmiş, Karaman’da izmaritlerin yere atılma oranının yüksek olduğunu vurguladı. Sevilmiş, "Dünyada 118 milyar civarında sigara izmariti atılıyor. Bu rakamları istatistiklerden okuyarak veriyorum. Ciddi bir kirlilik söz konusu. Karaman’da da atılma oranı oldukça yüksek. Sokaklarımız, özellikle parklarımız gerçekten çok kirli. Çocuklarımız izmaritlerin içinde oynuyor. Bu durum beni aşırı şekilde rahatsız ediyordu. Kendi öğrencilerimi de bu işin içine dahil ederek gönüllülerle birlikte Karaman’da 100 bin sigara izmariti toplamaya karar verdik. Karaman’da izmaritler yüzde 38 oranında yere atılıyor. İstatistiğe göre 250 bin nüfusa orantıladığımız da Karaman’da 100 bin sigara izmaritine denk geliyor."

Sevilmiş, etkinliğe üniversite öğrencilerinin yanı sıra okullardan öğrenci ve öğretmenlerin de katıldığını belirtti. Yaklaşık 150 gönüllü ile yürütülen çalışmanın hedefinin farkındalık yaratarak kirliliği azaltmak olduğunu söyledi: "Farkındalık oluşturmak istedik çünkü insanlar sigara izmaritini bir kirlilik unsuru olarak görmüyor. Oysa dünyadaki kirliliğin en önemli nedenlerinden biri. Özellikle tertemiz Karaman gönüllüleri, öğrencilerim, öğretmenler ve okullar bu işin içine dahil oldu. Birçok öğretmenimiz, çocukları organize ederek parklarda temizlik çalışmaları yaptılar. Burada onlarca kişinin emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum. Yaklaşık 150 gönüllü katıldı. Gönüllülerime 2 ay süre verdim. İzmaritler bana ulaştırıldı ve ben de 100 bine ulaşıncaya kadar bunları muhafaza ettim. Belki Karaman’da ya da Türkiye’de hiç bu kadar sigara izmariti bir arada toplanmamıştır. Tek çabamız çocuklarımız için. Çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakalım. Nefesim olduğu müddetçe çabalarıma devam edeceğim. Çünkü bu ülke bizim. Tertemiz bir ülkeye ‘merhaba’ diyebilmek için herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli"

Etkinliği görenler arasında yer alan Ersin Soylu, izlenimlerini şöyle aktardı: "Sigara kullanıyorum ama şu ortamı görünce kendimden utandım. Ben de atıyordum ama şu resmi görünce atmamamızın gerekliliğini gördüm ve utandım. Doğayı korumak gerekir"

