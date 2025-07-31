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Karaman'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

Karaman'da düzenlenen 7. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni çerçevesinde katılımcıların yer aldığı anlamlı bir yürüyüş yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.07.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 31.07.2025 23:55
Karaman'da 7. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi

Karaman'da Uluslararası Türk Dünyası Şöleni Yürüyüşü

Karaman Belediyesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında anlamlı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

Şölen, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve MHP Karaman İl Başkanı Muhammet Mustafa Gözel'in katılımıyla Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende, Atatürk Anıtına çelenk bırakıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, çeşitli ülkelerden gelen dans toplulukları gösterilerini sergiledi.

Etkinliğin devamında, Kemal Kaynaş Stadyumu önünde toplanan kalabalık, "Türkçe Aşkı, Vatan Aşkı" temalı yürüyüşe katıldı. Katılımcılar, dayanışma ve kültürel değerlerini kutlama amacıyla bir araya geldi.

3 Ağustos'a kadar sürecek olan şölende, birçok etkinlik, dans gösterileri ve konserlerin yer alacağı duyuruldu.

Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni...

Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni...

Karaman Belediyesince kentte bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında yürüyüş yapıldı.

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