Karaman'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan 23 Yaşındaki Yusuf Samet Ercan Öldü

Karaman Kılbasan'da MEDAŞ'ın alt yüklenicisi çalışanı 23 yaşındaki Yusuf Samet Ercan, direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 12:37
Olayın Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)'ın alt yüklenici firması çalışanı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Yusuf Samet Ercan, mesai saati sonrası bir tanıdığının evine elektrik hattı çekmek için elektrik direğine çıktı.

Ercan, direk üzerinde bir anda akıma kapıldı. Olayı fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İnceleme ve Sonrası

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf Samet Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

