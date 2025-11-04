Karaman'da Elektrik Direğinde Akıma Kapılan 23 Yaşındaki Yusuf Samet Ercan Öldü

Olayın Detayları

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kılbasan köyünde meydana geldi.

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)'ın alt yüklenici firması çalışanı olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Yusuf Samet Ercan, mesai saati sonrası bir tanıdığının evine elektrik hattı çekmek için elektrik direğine çıktı.

Ercan, direk üzerinde bir anda akıma kapıldı. Olayı fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İnceleme ve Sonrası

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yusuf Samet Ercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Ercan'ın cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN'DA ELEKTRİK DİREĞİNDE AKIMA KAPILAN ELEKTRİK FİRMASI ÇALIŞANI YUSUF SAMET ERCAN HAYATINI KAYBETTİ.