Karaman'da Kaçakçılık Operasyonunda 4 Şüpheli Yakalandı

Karaman'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Karaman'da gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucunda, 2 milyon 797 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik titiz çalışmalar sürüyor. Merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinde düzenlenen operasyon kapsamında, E.U, B.A, A.Y. ve D.Ş. isimli şahıslar yakalandı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, 166 kilogram kaçak tütün ve 2 ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Karaman'da 2 milyon 797 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.