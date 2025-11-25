Karaman'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı, sürücü yara almadı

Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı'nda kontrolünü kaybeden otomobil refüje çıkarak beton dubada askıda kaldı; sürücü H.D. yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 25.11.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 25.11.2025 23:36
Karaman'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı, sürücü yara almadı

Karaman'da kontrolden çıkan otomobil refüje çıktı

Sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza, saat 20.50 sıralarında Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 07 CCA 776 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak beton dubada askıda kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARKEN, SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN...

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARKEN, SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

KARAMAN’DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL REFÜJE ÇIKARKEN, SÜRÜCÜSÜ KAZAYI YARA ALMADAN...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaman'da 3.79 Promil Alkollü Elektrikli Bisiklet Sürücüsü: 'Çok çirkin çıkmışım'
2
Edirne Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 13 Gözaltı
3
Bursa Kestel'de Lastik Patladı: Otomobil Şarampole Yuvarlandı, Sürücü Yaralandı
4
Çorum İskilip’te Motosiklet Kazası: 2 Yaralı, Plaka 19 AGH 867
5
Avcılar'da Tır Üst Geçide Çarptı; Trafik Çilesi Başladı
6
Esenyurt'ta şarjdaki elektrikli araç alev alıp patladı
7
Kocaeli Dilovası'nda feci kaza: 2 ölü

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama

Uzak Şehir Bu Akşam Var mı? 24 Kasım 2025 Kanal D'de Yeni Bölüm

Motorin İndirimi: Salı Gecesi Litreye 2,44 TL — 50 Litrede 110 TL Kazanç

En Düşük Emekli Maaşı 22.104 TL Olmalı: Tüm Emekliler Derneği'nden Bayram İkramiyesine Zam Talebi

Emeklilikte 'Çifte Maaş' Dönemi Sona Eriyor: 1 Ekim 2008 Uyarısı

Elektrik Faturasında Devlet Desteği Sona Eriyor: 286 TL Ödeyene Yüzde 128 Zam

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? 5-6 Şubat İşaret Edildi