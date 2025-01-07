Karaman'da Market Hırsızlığı: Zanlı Tutuklandı

Karaman'da Marketten Hırsızlık Olayı

Karaman'da gerçekleşen bir hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Yapılan Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu ekipleri, Koçakdede Mahallesi'ndeki bir marketten gıda ürünleri ve sigara çalınması üzerine hemen harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, H.B. (46) isimli şüpheliyi tespit etti.

Zanlının Yakalanması ve Tutuklanması

Gözaltına alınan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sonucunda, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bu olay, yetkililerin hırsızlık suçlarına karşı duyarlılığının ve güvenlik kameralarının etkinliğinin bir kanıtı olarak öne çıkıyor.