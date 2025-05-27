Karaman'da Otobüste Boğazına Şeker Kaçan Çocuk Kurtarıldı

Karaman'da, annesiyle yolculuk eden 1 yaşındaki bir çocuk, otobüste boğazına şeker kaçması sonucu tehlikeli bir durumla karşılaştı. Ancak, otobüs şoförü Ahmet Kurnazın hızlı müdahalesi ile küçük çocuk kurtarıldı.

Karaman Belediyesine ait halk otobüsünde seyahat eden 1 yaşındaki erkek çocuğun boğazına bir parça şeker kaçınca, annesi paniğe kapıldı. Bu sırada sürücü Kurnaz, durumu fark ederek otobüsü hemen durdurdu ve Heimlich manevrası uygulamaya karar verdi.

Kurnaz, olayın gerçekleştiği esnada bebeğin öksürmeye başladığını ve yüzünün morardığını görebildiğini belirtti. “Annenin panik yapması üzerine aracı yol kenarında durdurarak bebeğin yanına gittim. Bebeğin nefes almadığını ve yüzünün morardığını fark ettim. Hemen Heimlich manevrasına başladım. 3 ya da 4 denemeden sonra çocuk nefes almaya başladı,” diye konuştu.

Şoför Kurnaz, sonrasında çocuğa su verdiklerini ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Kurnaz, “Bebeğin annesi bana teşekkür etti,” diyerek yaşanan olayı anlattı.

İlk yardım eğitimi aldıklarını belirten Kurnaz, tüm şoförlerin bu tarz eğitimlerin önemine vurgu yaptı. Karaman Belediyesi, Kurnaz’a bu başarısından ötürü Mahmut Güventürk ve Eyüp Hüsamettin Arslan tarafından teşekkür belgesi takdim etti.

Karaman'da annesiyle bindiği otobüste boğazına şeker kaçan 1 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Sürücü Ahmet Kurnaz, yaptığı müdahaleyle çocuğun boğazındaki şekeri çıkardı.

Karaman'da annesiyle bindiği otobüste boğazına şeker kaçan 1 yaşındaki çocuk, otobüs şoförünün yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Sürücü Ahmet Kurnaz, yaptığı müdahaleyle çocuğun boğazındaki şekeri çıkardı.