Karaman'da Tipi Faciası: 415 Koyun Donarak Telef Oldu

Karaman'da Koyun Faciası: 415 Koyun Telef Oldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde meydana gelen tipi felaketinde, 415 koyun donarak telef oldu. Olayın kahramanları olan iki çoban, bu zorlu günün detaylarını paylaştı.

Olayın Başlangıcı

Çobanlardan Mehmet Tatlı (50), sabah saatlerinde köye götürmek üzere sürüyü ağıldan çıkardıklarını belirtti. Ancak, aniden başlayan tipi nedeniyle geri dönme şansı bulamadıklarını ekledi.

Hayatta Kalma Mücadelesi

Tatlı, "Bir çoban önde, bir çoban arkada olarak yola çıktık ama hayvanlar karın içinde kayboldu. Ellerim ve ağzım uyuşmaya başlayınca hayvanları bırakmak zorunda kaldık" sözleriyle o anları anlattı.

Ağılda Sığınma

Şans eseri Kızılpınar mevkisinde bir ağıla ulaştıkları bilgisini veren Tatlı, "Orada biraz ısındıktan sonra muhtarı ve ağabeyimi aradım. 'Beni merak etmeyin, koyunlara bakın' dedim" diye ekledi.

Arama Kurtarma Çabaları

Olay üzerine harekete geçen köy muhtarı Binnur Demircan, çobanları ağılda bulduklarını ifade etti. Ancak ilk gün sürüye ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtti. Tipinin görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürdüğüne dikkat çeken Demircan, "Devletimiz buradaydı ama iş makineleri bile tipi nedeniyle yolu açamadı. Bir gün sonra ulaştığımız hayvanların bir kısmı telef olmuştu. Canlı kurtardığımız hayvanların bir kısmı da daha sonra telef oldu" açıklamasında bulundu.

Olayın Ölçüsü

Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde 25 Kasım'da yayladan dönen yaklaşık 900 koyundan 415'i telef oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.