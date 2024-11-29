DOLAR
34,69 -0,23%
EURO
36,63 -0,01%
ALTIN
2.967,56 -1,13%
BITCOIN
3.365.244,18 -2,28%

Karaman'da Tipi Faciası: 415 Koyun Donarak Telef Oldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde 415 koyun donarak telef oldu, çobanlar o günü anlattı. Zorlu koşullar herkesi etkiledi.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:42
Karaman'da Tipi Faciası: 415 Koyun Donarak Telef Oldu

Karaman'da Koyun Faciası: 415 Koyun Telef Oldu

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde meydana gelen tipi felaketinde, 415 koyun donarak telef oldu. Olayın kahramanları olan iki çoban, bu zorlu günün detaylarını paylaştı.

Olayın Başlangıcı

Çobanlardan Mehmet Tatlı (50), sabah saatlerinde köye götürmek üzere sürüyü ağıldan çıkardıklarını belirtti. Ancak, aniden başlayan tipi nedeniyle geri dönme şansı bulamadıklarını ekledi.

Hayatta Kalma Mücadelesi

Tatlı, "Bir çoban önde, bir çoban arkada olarak yola çıktık ama hayvanlar karın içinde kayboldu. Ellerim ve ağzım uyuşmaya başlayınca hayvanları bırakmak zorunda kaldık" sözleriyle o anları anlattı.

Ağılda Sığınma

Şans eseri Kızılpınar mevkisinde bir ağıla ulaştıkları bilgisini veren Tatlı, "Orada biraz ısındıktan sonra muhtarı ve ağabeyimi aradım. 'Beni merak etmeyin, koyunlara bakın' dedim" diye ekledi.

Arama Kurtarma Çabaları

Olay üzerine harekete geçen köy muhtarı Binnur Demircan, çobanları ağılda bulduklarını ifade etti. Ancak ilk gün sürüye ulaşmakta zorluk çektiklerini belirtti. Tipinin görüş mesafesini 1 metreye kadar düşürdüğüne dikkat çeken Demircan, "Devletimiz buradaydı ama iş makineleri bile tipi nedeniyle yolu açamadı. Bir gün sonra ulaştığımız hayvanların bir kısmı telef olmuştu. Canlı kurtardığımız hayvanların bir kısmı da daha sonra telef oldu" açıklamasında bulundu.

Olayın Ölçüsü

Berendi köyü Yurt Pınarı Sağcabükü mevkisinde 25 Kasım'da yayladan dönen yaklaşık 900 koyundan 415'i telef oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 İçin İlk Toplantısını Yapıyor
2
İHH, Bangsamoro'da Hatice Cemil Atay Eğitim Merkezi'ni açtı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Holokost Açıklaması: "İnsanlık Faciasının Sonu Çıkmaz Sokaktır"
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonist Provokasyonlara Cevap
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyonistlerin Tavırlarını Bildiğini Vurguladı
6
Japonya Başbakanı İşiba: Gazze'ye Atılan Bombalar 'Yürek Parçalayıcı'
7
Türk Akademisi Kazak Yazarların Eserlerini Tanıttı

Emeklilikte son şans açıklandı! Borçlanmalarda asgari ödeme dönemine girildi

2025’te evi olana kabusu yaşatacak gelişme! Ev alıp satmak bile hayal olacak

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı