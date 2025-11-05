Karaman'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, Karaman-Ereğli Yolu 7. km

Karaman'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da sabah saat 08.00 sıralarında, Karaman-Ereğli karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada bir otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. idaresindeki 42 YK 105 plakalı, yumurta viyolü yüklü tır ile M.Ö. yönetimindeki 42 AES 991 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

