Karaman'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, Karaman-Ereğli Yolu 7. km

Karaman-Ereğli karayolunun 7. kilometresinde sabah saat 08.00 sıralarında tır ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:45
Karaman'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı, Karaman-Ereğli Yolu 7. km

Karaman'da Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Karaman'da sabah saat 08.00 sıralarında, Karaman-Ereğli karayolunun 7. kilometresinde meydana gelen kazada bir otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. idaresindeki 42 YK 105 plakalı, yumurta viyolü yüklü tır ile M.Ö. yönetimindeki 42 AES 991 plakalı Honda marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KARAMAN’DA OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

KARAMAN’DA OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

KARAMAN’DA OTOMOBİL İLE TIRIN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ...

İLGİLİ HABERLER

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
3
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
4
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek
5
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma
6
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
7
Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş