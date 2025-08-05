Karaman'da Traktör Devrildi: Sürücü Abdullah Karabacak Hayatını Kaybetti

Karaman'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Karaman'da meydana gelen bir traktör kazasında 68 yaşındaki Abdullah Karabacak yaşamını yitirdi. Karabacak'ın kullandığı 70 DS 991 plakalı traktör, merkeze bağlı Başkışla köyü yakınlarında devrildi.
Olayın duyulmasının ardından bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleler sonucunda, Karabacak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Talihsiz kazanın ardından Karabacak'ın cenazesi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Karaman'da traktörün devrildiği kazada sürücü yaşamını yitirdi.