Karanlık Dünya Sergisi Salt Galata'da Sanatseverlerle Buluştu

Karanlık Dünya Sergisi, Salt Galata'da Sanatseverlerle Bir Araya Geldi

Küratör Gülce Özkara ve araştırmacı Dilek Kaya tarafından düzenlenen "Karanlık Dünya" sergisi, sanatseverlerin yoğun ilgisini üzerine topladı. 1953 yapımı aynı isimli filme odaklanan sergi, Salt Galatada yer alıyor.

Filmin Karmaşık Hikayesi ve Serginin Temaları

Metin Erksan tarafından yönetilen ve Bedri Rahmi Eyüboğlu tarafından senaryosu yazılan film, 1950'lerin Türkiye'sinin kültürel iklimi ışığında inceleniyor. Sergi, filme bütüncül bir anlatı olarak değil, kültürel, politik ve tarihsel süreçlerin şekillendirdiği bir nesne olarak yaklaşıyor. Katılımcılar, arşiv malzemeleri, video enstalasyonları, afişler ve çizimlerle bu karmaşık hikayeyi keşfedebiliyor.

Küratör Gülce Özkara'nın Açıklamaları

Sergi hakkında bilgiler veren Gülce Özkara, "Karanlık Dünya" filminin Türkiye'nin politik geçmişinde önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Özkara, filmdeki anlatı kopmalarını ve Aşık Veysel'in hayatına dair beklenmedik unsurları vurgulayarak, "Bu açıdan Karanlık Dünya, hem 1950'lerin kültürel iklimini hem de dönemin politikalarını ve ideolojisini okumak için oldukça bereketli bir alan sunuyor" dedi.

Sanatçılar Ne Diyor?

Sanatçılardan Mike Bode, projenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtirken, "Bu, filmi bir otopsi gibi incelemek ve onun başkahramanına odaklanmak üzerine kurgulanmış bir sanat sergisi" dedi. Ayrıca, filmdeki absürt unsurları keşfetmenin heyecan verici olduğunu ifade etti.

Diğer sanatçı Caner Yalçın ise, "Karanlık Dünya" film hikayesinin, filmin kendisinden daha ilginç hale geldiğini belirterek, "Elimizde beş kopya var ve bunları kullanarak senaryoyu yeniden inşa etmeye çalıştık" dedi.

Serginin Ziyareti

Karanlık Dünya sergisi, 14 Aralık'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilir. Bu eşsiz sergi, sanatseverlere 1950'ler Türkiye’sinin kültürel dinamiklerini anlamak için eşsiz bir fırsat sunuyor.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın (sağ 2), araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, aynı isimli 1953 yapımı "Karanlık Dünya" filmine odaklanan "Karanlık Dünya" sergisi sanatseverlerle buluştu. Sanatçı Mike Bolde (sol 2), küratör Özkaya ve Caner Yalçın (sağda), eserlerinin yer aldığı Salt Galata'da sergiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Küratörlüğünü Gülce Özkara'nın (sağ 2), araştırmalarını Dilek Kaya'nın üstlendiği, aynı isimli 1953 yapımı "Karanlık Dünya" filmine odaklanan "Karanlık Dünya" sergisi sanatseverlerle buluştu. Sanatçı Mike Bolde (sol 2), küratör Özkaya ve Caner Yalçın (sağda), eserlerinin yer aldığı Salt Galata'da sergiye ilişkin açıklamalarda bulundu.