Karanlık Suların Delil Avcıları: Kurbağa Adamların Zorlu Eğitimi Görüntülendi

Karanlık Suların Hero'ları: Kurbağa Adamların Eğitimi

Türk Polis Teşkilatı'nda "karanlık suların delil avcısı" olarak bilinen kurbağa adamlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde 2,5 ay süren zorlu bir eğitim programını tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.

Seçim Süreci ve Eğitim Merkezi

Polis teşkilatının karanlık sulardaki gözü olan bu özel ekip, branş adaylığı sürecinde Ankara'daki ön elemelerde yüksek performans sergileyerek Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'ndeki Kurbağa Adam Temel Eğitimi Kursu’na katılmaya hak kazanıyor.

İleri Düzey Eğitim

Uluslararası standarda sahip eğitimlerin verildiği Türkiye'deki tek taşınabilir basınç odasına sahip merkezi ziyaret eden kursiyerler, alanında uzman eğitmenlerden eğitim alarak mesleki kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarıyor.

Yoğun Eğitim Programı

Güne sabah koşusu ve yüzme ile başlayan kurbağa adam adaylarının eğitimleri, bir hafta boyunca teorik bilgi ile besleniyor. Eğitimler, sonraki haftalarda dalış, gece dalışı, derin dalış, delil bulma, ceset arama, satıhtan ikmal, batık dalışı eğitimleri ve acil durum uygulamaları ile devam ediyor.

Bu eğitimler, adayların karanlık sularda yaşayabilecekleri acil durumlarla başa çıkabilmeleri için gerekli tüm yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyor.

Anadolu Ajansı

Türk Polis Teşkilatı'nda "karanlık suların delil avcısı" olarak bilinen kurbağa adamlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde 2,5 ay süren zorlu eğitimi tamamlayarak göreve hazır hale geliyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde, 2 Nisan'da başlayan 2025/1 dönem kursuna katılan 11 kurbağa adam adayının zorlu eğitimlerini görüntüledi.

Türk Polis Teşkilatı'nda "karanlık suların delil avcısı" olarak bilinen kurbağa adamlar, Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde 2,5 ay süren zorlu eğitimi tamamlayarak göreve hazır hale geliyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığına bağlı Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi'nde, 2 Nisan'da başlayan 2025/1 dönem kursuna katılan 11 kurbağa adam adayının zorlu eğitimlerini görüntüledi.