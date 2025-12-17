Karapınar’da kamyonet şarampole devrildi: sürücü yaralandı

Kaza Detayları

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole devrildi.

Olayda yaralanan sürücünün kimliği, edinilen bilgilere göre B.Ö. olarak belirtildi. Araç, 42 AYS 243 plakalı Fiat marka kamyonetti. Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

