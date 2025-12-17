DOLAR
42,72 -0,07%
EURO
50,06 0,27%
ALTIN
5.935,38 -0,28%
BITCOIN
3.715.048,8 0,8%

Karapınar’da Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Konya Karapınar'da kontrolden çıkan 42 AYS 243 plakalı kamyonet şarampole devrildi. Sürücü B.Ö. yaralandı, Karapınar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:31
Karapınar’da Kamyonet Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Karapınar’da kamyonet şarampole devrildi: sürücü yaralandı

Kaza Detayları

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir kamyonet şarampole devrildi.

Olayda yaralanan sürücünün kimliği, edinilen bilgilere göre B.Ö. olarak belirtildi. Araç, 42 AYS 243 plakalı Fiat marka kamyonetti. Kazanın, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

KONYA’NIN KARAPINAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğmuş Mahallesi'nden Büyük Dayanışma: 4 Ayda Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ve Lojmanlar
2
Kars'ta Bagaja Gizlenen 28 Düzensiz Göçmen Jandarmaya Yakalandı
3
Muğla Yatağan'da Zeytin Hasadı ve Bereket Duası
4
Mevsim Geçişinde Uykusuzluk Artıyor — Uzmandan Öneriler
5
Çıldır Gölü'nde Kış Coşkusu: Atlı Kızaklar ve Halaylarla Sezon Açıldı
6
Bursa Osmangazi'de Trafikte Korku: Agresif Sürücü 2 Yaşındaki Kızı Tehdit Etti
7
Konya'da tüp patlaması: Ali Göçer (69) depo yangınında hayatını kaybetti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık