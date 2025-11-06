Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Açılış ve amaç

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi', Prof. Dr. Ahmet Kesik Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürü Prof. Dr. Özcan Barış Çitil, kongrenin amacını ve önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Meke Gölü, tüm dünyanın dikkatini çeken bir yer. Meke Gölü’nü yeniden ayağa kaldırmak amacıyla kongremize bu ismi verdik. Karapınar, tarım ve hayvancılık açısından çok önemli bir bölge ve burası, dünyadaki ilgiyi hak ediyor".

Kongrede vurgulanan konular

Kongre Eş Başkanı Doç. Dr. Mustafa Göktuğ Kaya, kırsal kalkınmanın önemine değinerek; "Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerinden biri olan kırsal kalkınma, tarımsal işletmelerin düzenlenmesi ve yeterli gelir sağlanmasıyla kırsal hanelerde refah artışını sağlamayı hedeflemektedir. Hedef kitlesi, çiftçilerimiz ve köylü üreticilerimizdir. Kırsal kalkınma temelleri güçlendirilirse, sürdürülebilir refah toplumu da mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ise kongrede kırsal kalkınmanın su ve toprak yönetimi, turizm ve sosyal-ekonomik politikalar gibi geniş bir alanı kapsadığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: "Selçuk Üniversitesi olarak bu alanlarda önemli çalışmalar yapıyor ve projeler geliştiriyoruz. Nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Meke Gölü, bu çalışmaların merkezinde yer alan büyük bir değerimizdir ve kongremize bu ismin verilmesi son derece anlamlıdır". Ayrıca, kongreye uluslararası katılımın güçlü olmasının toplantıya ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Yerel yetkililerden destek

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı İbrahim Önal da Karapınar'ın bilimsel faaliyetlere ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

