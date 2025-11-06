Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO'nun düzenlediği 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' Karapınar'da; Meke Gölü ve kırsal kalkınma gündeme taşındı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 17:09
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 17:09
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde

Açılış ve amaç

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi', Prof. Dr. Ahmet Kesik Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar MYO Müdürü Prof. Dr. Özcan Barış Çitil, kongrenin amacını ve önemini vurgulayarak şunları söyledi: "Meke Gölü, tüm dünyanın dikkatini çeken bir yer. Meke Gölü’nü yeniden ayağa kaldırmak amacıyla kongremize bu ismi verdik. Karapınar, tarım ve hayvancılık açısından çok önemli bir bölge ve burası, dünyadaki ilgiyi hak ediyor".

Kongrede vurgulanan konular

Kongre Eş Başkanı Doç. Dr. Mustafa Göktuğ Kaya, kırsal kalkınmanın önemine değinerek; "Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşenlerinden biri olan kırsal kalkınma, tarımsal işletmelerin düzenlenmesi ve yeterli gelir sağlanmasıyla kırsal hanelerde refah artışını sağlamayı hedeflemektedir. Hedef kitlesi, çiftçilerimiz ve köylü üreticilerimizdir. Kırsal kalkınma temelleri güçlendirilirse, sürdürülebilir refah toplumu da mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu ise kongrede kırsal kalkınmanın su ve toprak yönetimi, turizm ve sosyal-ekonomik politikalar gibi geniş bir alanı kapsadığını belirtti ve şu değerlendirmede bulundu: "Selçuk Üniversitesi olarak bu alanlarda önemli çalışmalar yapıyor ve projeler geliştiriyoruz. Nitelikli insan kaynaklarıyla ülkemizin kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Meke Gölü, bu çalışmaların merkezinde yer alan büyük bir değerimizdir ve kongremize bu ismin verilmesi son derece anlamlıdır". Ayrıca, kongreye uluslararası katılımın güçlü olmasının toplantıya ayrı bir değer kattığını ifade etti.

Yerel yetkililerden destek

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk ve Belediye Başkanı İbrahim Önal da Karapınar'ın bilimsel faaliyetlere ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN 'MEKE KIRSAL KALKINMA...

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN 'MEKE KIRSAL KALKINMA KONGRESİ' DÜZENLENDİ.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KARAPINAR AYDOĞANLAR MESLEK YÜKSEKOKULU TARAFINDAN 'MEKE KIRSAL KALKINMA...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Faruk Özlü: "Trabzon Yatırım Adası Hükümet Projesi Olmalı"
2
Elazığ İRAP Toplantısı: 63 Eylemle Afet Riskleri Azaltmaya Devam
3
Papa 14. Leo'nun Türkiye Ziyareti Netleşti: İznik'te Ekümenik Dua
4
Özçelik-İş Sendikası'ndan 103 bin lira promosyon anlaşması
5
Koçarlı'da Mobil Halk Ekmek Aracı Vatandaştan Tam Not Alıyor
6
Karapınar'da 'Meke Kırsal Kalkınma Kongresi' — Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde
7
Grand İsias Otel Davası Ertelendi: Bilirkişi Raporu Sunuldu

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu