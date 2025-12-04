Karapınar'da otomobil ile SUV çarpıştı: Sürücü S.Y. yaralandı

Kaza, kavşakta meydana geldi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir otomobil ile SUV tipi aracın çarpışması sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Nasrettin Hoca Caddesi ile Tevfik Fikret Caddesi'nin kesiştiği kavşakta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, S.Y. yönetimindeki 42 BEV 210 plakalı otomobil, Tevfik Fikret Caddesi'nde seyir halindeyken, E.Ö. idaresindeki 42 AIV 277 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü S.Y. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

KONYA'NIN KARAPINAR İLÇESİNDE CİP İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.