Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi'nde İnşaat Hızla İlerliyor: %30 Aşıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi projesi yüzde 30 seviyesini geçti; korozyona karşı yalıtım uygulamaları yapıldı, eğitim ve etkinlikler planlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 16:08
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin temel inşaatı tamamlandıktan sonra yapının uzun ömürlü olması için gerekli önlemler alındı ve uygulamalar hayata geçirildi.

İnşaatta son durum

Projede kalıp ve kolon imalatları sürüyor ve inşaatın %30 seviyesi aşıldı. Temel inşaatının ardından, yapının dayanıklılığını artırmak amacıyla korozyona karşı yalıtım sistemleri uygulandı.

Topluma ve çocuklara katkı

Karapürçek SGM, ilçede yaşayan binlerce kişinin sosyal hayatına değer katacak çok yönlü bir merkez olarak tasarlandı. Merkez, çocukların geleceğine yön verecek eğitimler, etkinlikler ve mesleki deneyim aktarımı gibi birçok faaliyete ev sahipliği yapacak.

İçerisinde yer alacak sosyal bölümler sayesinde vatandaşlar keyifli vakit geçirebilecek ve bölgenin sosyal ilişkileri güçlenecek. Proje tamamlandığında, bölgenin sosyal dokusuna önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

