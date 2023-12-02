Karar Meclis'ten çıktı: Türk askerinin görev süresi uzatıldı

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM tarafından kabul gördü. Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabat Muhtırası ile daha gelişen iki ülke arasında tarihi, siyasi ve ekonomi anlamında konular ele alınarak Libya'da ateşkes ve siyasi diyalog zamanında istikrarın sağlandığı belirtildi.





LİBYA TEZKERESİ

Türkiye'nin milli çıkarları üzerine tehdit ve güvenlik riskine dair uluslararası hukuk içerisinde gerekli önlemler alınarak Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütlerinde menfaatler ele alınarak saldırıların bertaraf ederek kitlesel göç diğer muhtemel risklere karşılık milli güvenliğin idame ettirilmesi sağlandı.

Anayasa'nın 92'nci maddesindeki bilgiler üzerine 2 Ocak 2020 tarihli ve 1238 sayılı TBMM Kararıyla verilen ve son olarak 21 Haziran 2022 tarihli ve 1320 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı'yla uzatılan iznin süresinin 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren 24 ay uzatılması yönünde karar verildi.