Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı

Karatay Akabe Mahallesi'ne Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi açıldı; tesis Toplam bin 600 metrekare alanda hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:28
Konya’nın merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'ne kazandırılan Karatay Hacı Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ve Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi, düzenlenen törenle resmi olarak hizmete başladı.

Merkez, Karatay Belediyesi, hayırsever Celalettin Hakan Katırcı ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Sağlıklı yaşam hizmetleri ile aile sağlığı hizmetlerini tek çatıda toplayan tesis, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Toplam bin 600 metrekare kapalı alanda, modern altyapı ve ferah mimariyle yalnızca Akabe Mahallesi'ne değil çevre mahallelere ve tüm Karatay’a hizmet verecek şekilde tasarlandı.

Başkan Hasan Kılca'nın değerlendirmesi

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, açılışta yaptığı konuşmada ilçede eğitimden kültüre, sanattan spora, sosyal projelerden yeşil alanlara, altyapıdan sağlığa kadar geniş bir hizmet ağı kurduklarını vurguladı. Kılca, 'Sağlıklı nesiller için sağlam bir gelecek inşa ediyoruz' ifadesiyle sağlıklı yaşam yatırımlarının önemine dikkat çekti ve Karatay’ın sadece binaların değil hayatların, umutların ve sağlığın şehri olması için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Kılca ayrıca, 'Hayata geçirdiğimiz yatırımlar sayesinde ilçemizin sağlık altyapısında güçlü bir hamle gerçekleştirdik. Belediyemiz tarafından Karatay’a; Nakipoğlu Şehit Uzm. Dr. Ekrem Karakaya Sağlıklı Hayat Merkezi, Selim Sultan Aile Sağlığı Merkezi, Karakulak Yusuf Yiğit Aile Sağlığı Merkezi, Hayıroğlu Sağlık Evi, hayırseverlerimizin destekleriyle inşa edilen Hatice-Faik Nükte Aile Sağlığı Merkezi ile yapımında sona yaklaştığımız Karatay 1 No’lu Fahriye-Yaşar Oğuz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’nu kazandırdık. Ayrıca, İstiklal ve Erenler Mahallelerimize aile sağlığı merkezleri, Emirgazi Mahallemize ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi gibi önemli tesisleri ilçemize kazandırdık. Bugün de belediyemizin katkıları ve hayırseverlerimizin üstlendiği yapım süreciyle Sıddıka Katırcı Aile Sağlığı Merkezi ile Hacı Hasan Katırcı Sağlıklı Hayat Merkezi’nin açılışını gerçekleştiriyoruz. Tüm yatırımlarımızla birlikte son 7 yılda 8 yeni sağlık tesisini Karatay’a kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz' dedi.

Yetkililerden destek ve açılış

Konya İl Sağlık Müdürü Yusuf Yavuz, merkezin hayırlı olmasını dileyerek koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaptı. Konya Valisi İbrahim Akın da modern tıbbi imkanlar ile teknolojik yenilikleri bir araya getiren tesisin Karatay’a kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Protokol konuşmalarının ardından, merkez yapılan duanın ardından kurdele kesimiyle resmi olarak açıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri tesisi gezerek sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Açılış programına çok sayıda protokol mensubu katıldı.

