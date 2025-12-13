Karatay'da Lise Öğrencileri 'Sabah Namazı Buluşmaları'nda Bir Araya Geliyor

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, Karatay Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşmaları', lise öğrencilerini sabahın huzurunda buluşturuyor. Etkinlik gençlere tanışma ve kaynaşma fırsatı sunarken, birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyor.

Gençlik Meclisi'nin organizasyonu ve program akışı

Karatay Gençlik Meclisi Ortaöğretim Çalışma Grubu tarafından düzenlenen programda öğrenciler sabahın sessizliğinde bir araya gelerek, aynı niyette buluşmanın maneviyatını paylaşıyor. Huzurlu bir atmosferde gerçekleştirilen buluşmalar, gençlerin sosyal bağlarını ve dayanışmasını artırmayı hedefliyor.

Başkan Hasan Kılca'dan değerlendirme

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programların gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimine katkı sunduğunu belirtti. Kılca, 'Sabah Namazı Buluşmalarımız, gençlerimizin bir araya geldiği, aynı niyetle saf tuttuğu çok kıymetli bir etkinlik. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin milli ve manevi değerlerle yetişmesine büyük önem veriyoruz. Onların bu değerlere sahip çıkması, bizim için en büyük kazançtır' dedi.

Kılca, ayrıca gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini desteklemenin belediyenin öncelikleri arasında olduğunu vurgulayarak, 'Gençlerimiz ve çocuklarımız, belediye hizmetlerimizin merkezinde yer alıyor. Geleceğimiz olan gençlerin başarıları için gayretli bir çalışma sergiliyoruz. Bu sabah namazı buluşmaları ile de milli ve manevi değerlerine bağlı, maneviyatı güçlü bir gençliğin oluşmasına katkı sağlıyoruz. Katılım gösteren tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonrası ikram ve devam eden çalışmalar

Sabah namazı programı sonrasında gençlere güne sıcak bir başlangıç sunmak amacıyla çorba ikramı yapılıyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yıl boyunca gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel çalışmaların devam edeceğini söyledi.

