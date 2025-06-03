Karatepe Yazıtları: Dünya Belleği Kütüğü'ndeki Sırları Aydınlatıyor

Karatepe Yazıtları'ndaki İncelemeler Devam Ediyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'nde gündemdeki yerini koruyan Karatepe yazıtları üzerindeki incelemeler devam ediyor. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, yazıtlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yazıtların Evrensel Niteliği

Doç. Dr. Demir, Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'ndeki yazıtların evrensel bir niteliğe sahip olduğunu belirtti. Resim yazısı kavramının, tüm dünyadaki yazıların başlangıcı olduğunu ifade ederken, bu tür yazıların herhangi bir dile bağlı olmadığını vurguladı.

Demir, "Dünyadaki tüm yazılar resim yazısından türemiştir. Karatepe yazıtları evrensel bir niteliğe sahiptir ve bu yüzden İndus Vadisi ile Brezilya'daki İnka Taşı yazıtlarını çözebilecek ipuçlarını barındırmaktadır" diye konuştu.

İndus Vadisi Yazıtları Üzerindeki Çalışmalar

Karatepe yazıtlarının Luvi ve Girit hiyeroglifleri ile benzerlik gösterdiğini ifade eden Demir, bu durumun İndus Vadisi'ndeki yazıtların da çözümlenmesine olanak tanıyabileceğini belirtti. Ayrıca, İndus Vadisi'ndeki yazıtların çözümü için çeşitli ödüllerin sunulmuş olduğunu hatırlattı.

Demir, "Karatepe'deki yazıtlar, gramer bakımından İndus Vadisi yazıtları ile benzerlikler arz ediyor. Bu yazıtlar üzerindeki çalışmalar, bazı önemli arkeolojik bulgulara zemin hazırlayacaktır" şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'nde yer alan Karatepe yazıtlarında incelemeler sürüyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Belleği Uluslararası Kütüğü'nde yer alan Karatepe yazıtlarında incelemeler sürüyor.