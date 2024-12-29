Karayollarında Trafik Durumu: Çeşitli Kesimlerde Çalışmalar Devam Ediyor

Kara Yollarında Durum Raporu

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları çeşitli kesimlerde devam ediyor. Bu sebeple sürücülerin yavaş gitmesi ve trafik işaretlerine uyması büyük önem taşıyor.

TEM Otoyolu'nda Çalışmalar

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Çatalca-Kumburgaz kavşakları arasında, 4-5. kilometrelerdeki Çatalca Gümrük Araç Alt Geçit Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları nedeniyle 5 Ocak 2025 tarihine kadar kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) şerit daraltması uygulanacak. Bu bölgedeki trafik, diğer şeritlerden yönlendirilerek sürdürülecek.

Ankara-Kırıkkale Yolundaki Sıkıntılar

Ankara-Kırıkkale yolunun 14-17. kilometreleri arasında bulunan Metin Aytekin Köprülü Kavşağı'ndaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Turgutreis-Bodrum-Yolunda Kapama

Turgutreis-Bodrum-Milas yolunun 9-11. kilometrelerinde iksa duvarının çökmesi dolayısıyla Turgutreis-Bodrum yönü trafiğe kapatıldı ve ulaşım eski belediye yolundan gerçekleştiriliyor.

Diğer Bölgelerdeki Çalışmalar

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 16-22. kilometreleri arasındaki üstyapı onarım çalışmaları ve 49-51. kilometrelerinde Devlet Demiryolları köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri-Niğde yolunun 14-20. kilometreleri, Manavgat-Alanya yolunun 2-6. kilometreleri, Sakarya-Bozüyük yolunun 20-22. kilometreleri ve Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 42-44. kilometrelerinde yol yapım ve üstyapı yenileme çalışmaları sürüyor. Bu kesimlerde ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştirilmektedir.

Batman-Hasankeyf-Midyat yolunun 9-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Batman-Hasankeyf istikameti trafiğe kapatılmıştır ve ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilmektedir.

Son olarak, Beşikdüzü-Trabzon yolunun 53. kilometresinde (Trabzon şehir geçişi Ganita mevkisi), Trabzon-Akçaabat yönünde ekolojik köprü yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır.

Sürücülerden, belirtilen alanlarda dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine uymaları önemle rica edilmektedir.