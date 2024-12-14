Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı: Olumsuz Hava Koşulları Etkili

Kars-Göle Kara Yolu Ulaşıma Kapatıldı

Kars-Göle kara yolu, etkili olan kar ve tipi sebebiyle ulaşıma tamamen kapatıldı. Kars kentinde dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun kapanma sebebi olarak olumsuz hava koşullarını gösterdi. Söz konusu yolun tüm araç geçişine kapandığı duyuruldu.

Bölgedeki karayolları ekipleri, kapanan yolun bir an önce ulaşıma açılması için çalışmalar başlattı. Hava koşullarının düzelmesiyle birlikte yolun açılması için gerekli adımların atılacağı bildirildi.