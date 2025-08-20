Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Temeli 22 Ağustos'ta Atılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemli parçası olacak Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Hattı için temel atma töreninin 22 Ağustos Cuma günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Proje detayları

Uraloğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan 2,4 milyar avroluk dış finansman ile hattın 224 kilometre uzunluğunda, çift hatlı, elektrifikasyonlu ve sinyalizasyonlu olarak inşa edileceğini belirtti.

Hattın yıllık kapasitesi 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük olarak öngörülüyor. Projede 5 tünel, 19 aç-kapa tüneli, 3 viyadük, 10 köprü, 144 alt geçit, 27 üst geçit ve 480 menfez yer alacak.

Stratejik etkiler

Uraloğlu, hattın Zengezur Koridoru kapsamında Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki bağlantıyı güçlendireceğini ve "Bu hat sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kesintisiz yeni bir demir yolu bağlantısı daha sağlanacak" dedi.

Projenin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun üretim potansiyelinin dış pazarlara daha hızlı ulaşmasını sağlayacağı, Akdeniz'in turizm potansiyelini artıracağı belirtildi. Ayrıca hattın Trans-Hazar ve kuzey-güney koridorlarını güçlendirerek Türkiye'yi bölgesel işbirliğinin merkezi haline getireceği vurgulandı. Uraloğlu, "Zengezur Koridoru'nun işlerlik kazanmasıyla birlikte Pekin'den Londra'ya kadar uzanan doğu-batı hattı daha verimli işleyecek" ifadelerini kullandı.