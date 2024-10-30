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Kars'ın 104. Kurtuluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Başkan Senger, tarihî süreci vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 11:26
Kars'ın 104. Kurtuluş Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

Kars'ta Kurtuluş Coşkusu

Kars, düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü gururla kutladı. Törende Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, tarihi anların önemine dikkat çekti.

Törenin Detayları

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen kutlamaya, Vali Ziya Polat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez de katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ayrıca Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ile mehter takımı sahne aldı ve halk oyunları sergilendi.

Başkan Senger'in Mesajı

Belediye Başkanı Senger, konuşmasında, Kars'ın Milli Mücadele açısından atılan büyük adımların ilki olduğunu belirtti. Karslıların, kurdukları Şuralar ve Kongreler ile bağımsızlık mücadelesinde öncü rol üstlendiklerini ifade etti. Senger, “Düşman kuvvetleri, kültürümüzü yok etmeye çalıştı ama bağımsızlık aşkıyla dolu bir milleti yenemez” dedi.

Tarih Boyunca Kars'ın Önemi

Senger, 30 Ekim 1920'nin Kars'ın kurtuluş günü olarak tarihi bir önem taşıdığını belirtti. “Kars, o gün sadece düşmanı püskürtmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu yolunda da önemli bir adım attı” dedi. Geçmişin izlerini taşırken, geleceğe umutla bakma gerekliliğini vurguladı. Kars, tarihindeki stratejik rolü nedeniyle ülkemizin en önemli bölgelerinden biri olarak örnek teşkil etmektedir.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende, Halk oyunları...

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende, Halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende, Halk oyunları...

Kars'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı. Törende, Halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

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