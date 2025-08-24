Kars'ın Sarıkamış'ta Yangın: 1 Ev, 2 Samanlık ve 1 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Olay ve müdahale
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde, Özer Çamlı'ya ait evde belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü; köylülerin ilk müdahalesiyle söndürülemeyince durum yetkililere bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında Kars, Sarıkamış ve Selim Belediyesi itfaiye ekipleri, Kars Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nden TOMA, Sarıkamış Orman İşletmesi, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yer aldı.
Zarar ve söndürme çalışmaları
Yangın kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı; 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Özer Çamlı'nın kuzeni Zeynel Çamlı, AA muhabirine yürütülen çalışmayı ve zararı anlattı: "Evi tamamen kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 50 ton arpa,100 ton samanı yandı. Hayvanlarını zor bela kurtardık. İtfaiye, TOMA, orman işletmesi ekiplerinin yanı sıra köylülerin tamam burada yardım ettiler teşekkür ediyorum."
