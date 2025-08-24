DOLAR
40,83 0%
EURO
47,84 0%
ALTIN
4.431,67 0%
BITCOIN
4.681.323,72 0,51%

Kars'ın Sarıkamış'ta Yangın: 1 Ev, 2 Samanlık ve 1 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Alisofu köyünde çıkan yangında 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi; ekipler yaklaşık 3 saatte söndürdü.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 14:54
Kars'ın Sarıkamış'ta Yangın: 1 Ev, 2 Samanlık ve 1 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Kars'ın Sarıkamış'ta Yangın: 1 Ev, 2 Samanlık ve 1 Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Olay ve müdahale

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde, Özer Çamlı'ya ait evde belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüdü; köylülerin ilk müdahalesiyle söndürülemeyince durum yetkililere bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler arasında Kars, Sarıkamış ve Selim Belediyesi itfaiye ekipleri, Kars Çevik Kuvvet Müdürlüğü'nden TOMA, Sarıkamış Orman İşletmesi, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri yer aldı.

Zarar ve söndürme çalışmaları

Yangın kısa sürede çevredeki yapılara sıçradı; 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşadı. Yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Özer Çamlı'nın kuzeni Zeynel Çamlı, AA muhabirine yürütülen çalışmayı ve zararı anlattı: "Evi tamamen kullanılmaz hale geldi. Yaklaşık 50 ton arpa,100 ton samanı yandı. Hayvanlarını zor bela kurtardık. İtfaiye, TOMA, orman işletmesi ekiplerinin yanı sıra köylülerin tamam burada yardım ettiler teşekkür ediyorum."

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında, 1 ev, 2 samanlık ve 1 ahır kullanılamaz hale...

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karaisalı’da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
2
Sarıyer Zekeriyaköy'de Orman Yangını: Hava ve Kara Müdahalesi Sürüyor
3
Kastamonu'da Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Yağmur Pehlivanlı Hayatını Kaybetti
4
Faslı futbolcu Muhammed Zeytuni, Sebte'ye yüzerek iltica etti
5
Karadağ Orman Yangınları İçin Uluslararası Yardım Çağrısında Bulundu
6
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 2,6 Milyar Lira Ceza

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı