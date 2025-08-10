DOLAR
Kars Kalesi Eteklerindeki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars Kalesi eteklerinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 21:17
Kars Kalesi Eteklerindeki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Kars Kalesi Eteklerinde Yangın Panik Yarattı

Kars Kalesi eteklerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını meydana geldi. Yangın, Kars Kalesi Dereiçi mevkisinde başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

İtfaiye ve Polis Ekipleri Olay Yerinde

Yangının büyümesi üzerine, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale ederek, bazı duyarlı vatandaşlarla birlikte alevlere karşı mücadele etti.

Yangın Kontrol Altına Alındı

Kars Kalesi'nin ön kısmına kadar ulaşan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda başarıyla kontrol altına alındı. Olay, Kars'ın tarihi güzelliklerine zarar vermeden sonlandırıldı.

