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Kars Kırsalında Koruma Altındaki Gelincik Görüntülendi

Türkiye'de koruma altında olan nadir gelincik, Kars kırsalında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:49
Kars Kırsalında Koruma Altındaki Gelincik Görüntülendi

Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Kars kırsalında taşlar arasında görüntülendi.

Bu ilginç hayvanın görme, duyma ve koku alma duyuları son derece keskindir. Gelincikler, yaz ve kış mevsimlerine göre kürk renklerini değiştirirler. Kış aylarında tamamen beyaz olan gelincik, yaz mevsiminde ise kahverengi bir renge bürünür.

Türkiye'de koruma altında olan ve doğada nadir rastlanan gelincik, il merkezi Kars'a bağlı Karakale köyünde görüntülendi. Taşlar arasında bir süre dolaşan gelincik, daha sonra doğanın derinliklerinde kayboldu.

Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Kars kırsalında taşlar arasında...

Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Kars kırsalında taşlar arasında görüntülendi.

Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Kars kırsalında taşlar arasında...

Doğada nadir rastlanan ve koruma altında bulunan gelincik, Kars kırsalında taşlar arasında görüntülendi.

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