Kars Sarıkamış'ta Dağ Çileği (Böğürtlen) Sezonu Başladı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2.500 rakımda doğal yetişen böğürtlenler Sulu Dere, Karanlık Dere ve Cıbıltepe'de toplanıyor; kışlık reçeller hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 10:23
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:06
Kars Sarıkamış'ta dağ çileği toplayanlar sezonu açtı

2 bin 500 rakımdaki sarıçam ormanlarında yoğun böğürtlen görülüyor

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan Karsın Sarıkamış ilçesinde, doğal olarak yetişen ve yöre halkı tarafından dağ çileği olarak adlandırılan böğürtlenler toplanmaya başladı.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Sulu Dere, Karanlık Dere ve Cıbıltepe bölgelerinde, 2 bin 500 rakımdaki sarıçam ağaçları arasında böğürtlen yoğunluğu bulunuyor.

C vitamini bakımından zengin olduğu bilinen böğürtlenler, yöre halkı tarafından toplanıp kış öncesi reçel yapılarak kavanozlarda muhafaza ediliyor. Böğürtlenin hem lezzetli hem de faydalı bir ürün olduğunu belirten üreticiler, sezonun bereketli geçtiğini ifade ediyor.

Hadise Gündoğdu, AA muhabirine verdiği demeçte: "Sezonun ilk mahsullerini toplamaya başladık. Doğal olarak yetişen böğürtlen çok faydalı. Çileklerimizi toplamaya başladık, çok güzel; bunları evde reçel yapacağız."

Ercan Şahin ise Sarıkamış ormanlarında doğal ürünler topladıklarını belirterek, "Mevsim tamam, şu anda çileklerimizi topluyoruz. Allah fırsat verirse kışlık reçellerimizi yapacağız. Allah herkese yemeği nasip etsin." dedi.

Mehmet Sağlam da özellikle kayak merkezi bölgesinde böğürtlen yoğunluğunun yüksek olduğunu ve buradan topladıklarını anlattı.

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğal yetişen ve yöre halkı tarafından dağ çileği olarak bilinen böğürtlenler, toplanmaya başlandı.

