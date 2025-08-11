Kars'ta 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu
Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.
İşlemler ve Sevk Süreci
Denetim neticesinde yakalanan göçmenlerin tamamı Afganistan uyruklu olarak belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.
