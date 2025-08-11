DOLAR
40,7 0%
EURO
47,34 0,18%
ALTIN
4.388,53 1,25%
BITCOIN
4.892.048,22 -1,3%

Kars'ta 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta 16 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yasa dışı yolla yakalandı ve geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 14:11
Kars'ta 16 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kars'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kars'ta, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 16 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

İşlemler ve Sevk Süreci

Denetim neticesinde yakalanan göçmenlerin tamamı Afganistan uyruklu olarak belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından çevre illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Kars'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 16 düzensiz göçmen yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor: Boğaz Trafiği Kapandı
2
Mersin Bozyazı'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Soma'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
4
Amasya'da 5 Yaban Keçisi Doğaya Salındı
5
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Ankara'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
6
Çanakkale Ayvacık'ta Çöplükte Çıkan Yangın Ormana Sıçradı
7
Van'da Tehlikeli Krem Kullanımı: Dört Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi