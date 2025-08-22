DOLAR
41,01 -0,17%
EURO
47,59 0,25%
ALTIN
4.386,75 0,1%
BITCOIN
4.643.006,76 -0,39%

Kars'ta 2 İran Uyruklu Kurye Tutuklandı: İç Organlarından 203,02 g Sentetik Uyuşturucu Çıktı

Kars'ın Susuz ilçesinde gözaltına alınan İran uyruklu Jafar A. ve Amır Rafıeı S. tutuklandı; Amır Rafıeı S'nin mide ve bağırsaklarından 203,02 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:00
Kars'ta 2 İran Uyruklu Kurye Tutuklandı: İç Organlarından 203,02 g Sentetik Uyuşturucu Çıktı

Kars'ta 2 İran uyruklu kurye tutuklandı

Operasyon ve adli süreç

Kars'ın Susuz ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, İran uyruklu Jafar A. (42) ve Amır Rafıeı S. (34) yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Ekiplerin istihbaratı üzerine yapılan operasyonda şüphelilerin üzerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Şüpheliler, detaylı inceleme için Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, Amır Rafıeı S.'nin mide ve bağırsaklarında 7 parça halinde toplam 203,02 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İLGİLİ HABERLER

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Meteoroloji'den Uyarı: Pazar-Pazartesi 14 İlde Kuvvetli Sağanak Bekleniyor
2
İstanbul Başsavcılığı: Soytekin ve Abacı'nın Adli Kontrolü Sürüyor
3
Adana Yüreğir'de Tabancayla Vurulan Muhammet Kaçar Hayatını Kaybetti
4
Düzce'de 15 Dönümü Meyve Bahçesine Dönüştüren Üretici: Onur Kurnaz
5
Malatya'da Arıtılan Atık Su Tarıma "Can Suyu" Oluyor
6
Hatay Samandağ'da 76 Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavrusu Denize Ulaştı
7
İsrail'in Gazze Saldırıları: Amr bin As Okulu Bombalandı, En Az 25 Filistinli Öldü

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

Bitlis'te İki Büyük Yatırım: DSİ Ahlat Sulaması ve TCDD Tatvan Atölye İhaleleri Başladı

Afyon, Antep, Ankara, Edirne'de Personel Alımı: Zabıta, İtfaiye ve Diğer Kadrolar İçin İlanlar

Resmi Gazete: Jandarma 8.000 Uzman Erbaş Alımı — Başvurular Başladı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım