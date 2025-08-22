Kars'ta 2 İran Uyruklu Kurye Tutuklandı: İç Organlarından 203,02 g Sentetik Uyuşturucu Çıktı

Kars'ta 2 İran uyruklu kurye tutuklandı

Operasyon ve adli süreç

Kars'ın Susuz ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, İran uyruklu Jafar A. (42) ve Amır Rafıeı S. (34) yolcu otobüsünde gözaltına alındı.

Ekiplerin istihbaratı üzerine yapılan operasyonda şüphelilerin üzerinde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Şüpheliler, detaylı inceleme için Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, Amır Rafıeı S.'nin mide ve bağırsaklarında 7 parça halinde toplam 203,02 gram sentetik uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu cerrahi müdahale ile çıkarıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.