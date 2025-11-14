Kars’ta 2025-2026 Kış Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısında, 2025-2026 kış dönemine yönelik alınan ve planlanan tedbirler kurumlararası koordinasyon çerçevesinde ele alındı.

Toplantı Detayları

Toplantı Gazi Toplantı Salonunda yapıldı ve ilgili kurum ve daire emirleri katıldı. Görüşmelerde, kış şartlarına hazırlık kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi; trafik güvenliği, yol durumu ve meteorolojik veriler üzerine sunumlar yapıldı.

Sunumlar; Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ile diğer ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirildi. Alınan önlemler ve müdahale planları karşılıklı olarak gözden geçirildi.

Vali Polat'ın Değerlendirmesi

Toplantının açılış konuşmasında Vali Ziya Polat, kurumların kışa hazır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kışa hazırız. Kurumlarla birlikte, kar yağışı ve olası olumsuz hava koşullarına karşı her türlü tedbiri aldık. Karın yağmasının ardından yapılacak çalışmalar, yollardaki güvenlik önlemleri, kapanan yolların açılması ve kapalı alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda planlarımızı gözden geçirdik. Kars’ta tüm kurumlar kışa hazır".

Toplantı, katılımcıların öneri ve sorularının konuşulmasıyla sona erdi. İlgili birimler, kış aylarında karşılaşılabilecek her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olduklarını bir kez daha vurguladı.

KARS’TA KIŞ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)