Kars’ta 2025-2026 Kış Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2025-2026 kış dönemi tedbirleri, yol güvenliği ve kurumlararası koordinasyon ele alındı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 16:36
Kars’ta 2025-2026 Kış Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Kars’ta 2025-2026 Kış Tedbirleri Masaya Yatırıldı

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirilen Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısında, 2025-2026 kış dönemine yönelik alınan ve planlanan tedbirler kurumlararası koordinasyon çerçevesinde ele alındı.

Toplantı Detayları

Toplantı Gazi Toplantı Salonunda yapıldı ve ilgili kurum ve daire emirleri katıldı. Görüşmelerde, kış şartlarına hazırlık kapsamında yapılan çalışmalar değerlendirildi; trafik güvenliği, yol durumu ve meteorolojik veriler üzerine sunumlar yapıldı.

Sunumlar; Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ile diğer ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirildi. Alınan önlemler ve müdahale planları karşılıklı olarak gözden geçirildi.

Vali Polat'ın Değerlendirmesi

Toplantının açılış konuşmasında Vali Ziya Polat, kurumların kışa hazır olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kışa hazırız. Kurumlarla birlikte, kar yağışı ve olası olumsuz hava koşullarına karşı her türlü tedbiri aldık. Karın yağmasının ardından yapılacak çalışmalar, yollardaki güvenlik önlemleri, kapanan yolların açılması ve kapalı alanlarda vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda planlarımızı gözden geçirdik. Kars’ta tüm kurumlar kışa hazır".

Toplantı, katılımcıların öneri ve sorularının konuşulmasıyla sona erdi. İlgili birimler, kış aylarında karşılaşılabilecek her türlü olumsuz duruma karşı hazırlıklı olduklarını bir kez daha vurguladı.

KARS’TA KIŞ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

KARS’TA KIŞ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

KARS’TA KIŞ TEDBİRLERİ MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tayland’dan Türkiye’ye 1 Ton 508 Kilogram Skunk: 1 Milyar Liralık Sevkiyat Yakalandı
2
Ordu'da Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı
3
Kayseri'de Uydu Anteni Satışları Düşüyor: 45 Yıllık Esnaftan Dijitalleşme Yorumu
4
Mersin'de Hakan Turan cinayeti: İki sanığa 22 yıl 11 ay hapis
5
Alpedo'daki 'bakteri' iddiası asılsız çıktı — Tarım ve Orman Bakanlığı onayladı
6
Samsun'da Kız Kardeşine Bıçak Dayayan Kasap Tutuklandı
7
Kayseri'de Özel Tekden Hastanesi'ne Fazla Ücret Kararı: 33 bin 468 TL İade

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı