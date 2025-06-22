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Kars'ta 3000 Rakımda Köroğlu Köyü Yayla Festivali Coşkusu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenen Köroğlu Köyü Yayla Festivali, 3000 rakımda köylüleri bir araya getirdi.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 11:46
Kars'ta 3000 Rakımda Köroğlu Köyü Yayla Festivali Coşkusu

Kars'ta 3 Bin Rakımda Geleneksel Yayla Festivali Düzenlendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Köroğlu Köyü derneği tarafından bu yıl düzenlenen "Köroğlu Köyü Yayla Festivali", 3 bin rakımlı köy yaylasında gerçekleşti. Festival, Türkiye'nin dört bir yanından gelen Köroğlu köylülerini buluştururken, köyün sosyal bağlarını güçlendirmeyi amaçladı.

Katılımcılar ve Açıklamalar

Etkinliğe, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan ve il genel meclisi üyeleri katıldı. Kaymakam Aslantatar, festivallerin sosyal dayanışma açısından önemine dikkat çekerek, "Yeni nesil birbirini tanımıyor, akrabalık bağları koptu. Bu tür organizasyonlarla akrabalığı, dostluğu ve komşuluğu pekiştirmek istiyoruz" dedi.

Festivalin Amaçları ve Katkıları

Köroğlu köyü muhtarı ve dernek başkanı Güven Yıldız, etkinliklerin amaçlarının köylüler arasında birlik ve beraberliği artırmak olduğunu belirtti. Yıldız, "Yılda bir sefer olsa bile herkes hasretini gideriyor. Biz milletimizin sevdalısıyız" ifadelerini kullandı.

Etkinlikler ve Sonuçlar

Festival kapsamında düzenlenen şiirler ve sembolik at yarışları, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Yarışmada birinci olan atla Kaymakam Aslantatar da tur attı. Plaket sunumu ve folklor oyunlarıyla devam eden etkinlik, köy halkı arasında güzel anılar biriktirilmesine vesile oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Köroğlu Köyü Yayla Festivali" düzenlendi. Köroğlu köyünün 3 bin...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Köroğlu Köyü Yayla Festivali" düzenlendi. Köroğlu köyünün 3 bin rakımlı yaylasında yapılan festivalde, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ata bindi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Köroğlu Köyü Yayla Festivali" düzenlendi. Köroğlu köyünün 3 bin...

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Köroğlu Köyü Yayla Festivali" düzenlendi. Köroğlu köyünün 3 bin rakımlı yaylasında yapılan festivalde, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, ata bindi.

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