Kars'ta 6 Kurttan Oluşan Kurt Sürüsü Şehir Merkezine İndi

Merkez sanayi bölgesine kadar inen sürü, gündüz evlerin olduğu bölgede yiyecek ararken görüldü

Kars'ta merkez sanayi bölgesine kadar inen 6 kurttan oluşan sürü, gündüz vakti evlerin bulunduğu bölgede yiyecek ararken görüntülendi. Olay, mahalle sakinleri arasında endişeye yol açtı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre kurtlar, yerleşim alanına yakın noktalarda gezinirken görüldü ve çevrede yaşayanlar tedirginlik yaşadı. Durumu görenlerin yetkililere bilgi verdiği ifade edildi.

Vatandaşlar, özellikle sabah erken saatlerde okulla giden öğrencilerin dikkatli olması konusunda uyarıldı. Mahalle sakinleri, çocukların ve evcil hayvanların güvenliği için önlem alınmasını talep ediyor.

Gündüz vakti görülen bu sürü hareketliliği, bölgede yaşayanların günlük yaşamını etkilerken yetkililerden ve ilgili kurumlardan konuya ilişkin bilgilendirme bekleniyor.

