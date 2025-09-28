Kars'ta Akraba Kavgası: 5 Yaralı, 6 Şüpheli Gözaltında

Olay ve soruşturma

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde dün meydana gelen akrabalar arasındaki silahlı ve sopalı kavga sonucunda 5 kişi yaralandı. Olayın ardından polis ve jandarma ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, B.E, K.C.T, M.E, A.E, B.E. ve E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Beldede yoğun güvenlik önlemleri alındı, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Silahlı ve sopalı kavgada yaralanan 5 kişinin hastanelerdeki tedavileri devam ediyor. Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.