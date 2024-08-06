Kars'ta Cinayet Zanlısı Tırda Yakalandı

Kars'taki Cinayet Zanlısı Yurt Dışına Kaçarken Ele Geçirildi

Kars'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aranan cinayet zanlısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışırken düzenlenen bir operasyonla tırda yakalandı.

Olayın Detayları

27 Temmuz'da, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan E.B (26) ile M.B (40) arasında çıkan kargaşa sonucu E.B, silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan E.B, 28 Temmuz'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin Geniş Çaplı Çalışması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.B'nin yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziksel takipler sonucunda M.B'nin yurtdışına kaçma planı yaptığı belirlendi.

Tırda Yakalanma Anı

M.B, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe merkezinden İran’a çıkış yapmak üzere bir tıra gizlenerek kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.B, Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu gelişmeler, dolaylı yoldan Kars’ın güvenliğini artırmak ve benzer olayların önüne geçmek için gerçekleştirilen polis çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.