Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kars'ta Cinayet Zanlısı Tırda Yakalandı

Kars'ta bir cinayet zanlısı, yurt dışına kaçmaya çalışırken tırda yakalandı. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 12:33
Kars'ta Cinayet Zanlısı Tırda Yakalandı

Kars'taki Cinayet Zanlısı Yurt Dışına Kaçarken Ele Geçirildi

Kars'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından aranan cinayet zanlısı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden yurt dışına kaçmaya çalışırken düzenlenen bir operasyonla tırda yakalandı.

Olayın Detayları

27 Temmuz'da, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunan E.B (26) ile M.B (40) arasında çıkan kargaşa sonucu E.B, silahla vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan E.B, 28 Temmuz'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polisin Geniş Çaplı Çalışması

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, M.B'nin yakalanması için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Gerçekleştirilen teknik ve fiziksel takipler sonucunda M.B'nin yurtdışına kaçma planı yaptığı belirlendi.

Tırda Yakalanma Anı

M.B, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçe merkezinden İran’a çıkış yapmak üzere bir tıra gizlenerek kaçmaya çalışırken, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. M.B, Kars Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu gelişmeler, dolaylı yoldan Kars’ın güvenliğini artırmak ve benzer olayların önüne geçmek için gerçekleştirilen polis çalışmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kira artış oranı sonrasında yeni karar! Yıl sonuna kadar kiracıya 1.000 TL destek: Ay ay iade edilecek

Lise- Üniversite öğrencilerine yeni destek! Başvurana Ekim ayı itibari ile düzenli her ay ödenecek

MİT’te yeni dönem başlıyor! KPSS şartı olmadan personel alımı devam ediyor

O emekli hemen IBAN'a baksın! Hesaplara 2.100 TL ödeme yapıldı

7 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! O burçlarda tehlike çanları çalabilir

Yüzleri güldürecek tarihi zam kararı nihayet verildi! Ağustos’ta yüzde 35 zamlı ödenecek

En az 35.000 TL maaşla 1999 yılı sonrası doğanlara müjde! THY yeni adaylarını arıyor

İŞKUR’dan kırmızı alarm! KPSS’siz ve sınavsız direkt personel olunacak kapı aralandı

İlk- Orta eğitim öğrencilerine 2024- 2025 yılı MEB müjdesi! Özel- düz- imamhatip okullarından sonra yeni bir program başlatılacak

Emekliye Ağustos kıyağı: 4A 4B 4C'liye yeni destek paketi! Toplam 4.000 TL iade edilecek

Bitcoin Trump'ı mı bekliyor! Kıyametin yaşandığı BTC'nin fırlayacağı tarih verildi

Alarmınızı sabah 09.00'a kurun! Kadınlara o tarihte BİM'de bayram gelecek!