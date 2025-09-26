Kars'ta Çöp Kamyonu Yangını: Kepçe Operatörü Kumla Söndürdü
Şehitler Mahallesi'nde çıkan yangına anında müdahale
Kars Belediyesine ait çöp kamyonunun kasasında, Şehitler Mahallesinde yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü, aracı hızlıca yakındaki bir inşaat alanına sürdü.
İnşaatta çalışan kepçe operatörü, durumu görerek kepçeyle aldığı kumları kamyon kasasına dökerek yangını söndürdü.
Kars'ta seyir halinkeki çöp kamyonunun kasasında çıkan yangına, inşaat alanında çalışan bir iş makinesi operatörü kumla müdahale etti.