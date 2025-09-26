Kars'ta Çöp Kamyonu Yangını: Kepçe Operatörü Kumla Söndürdü

Kars'ta Şehitler Mahallesi'nde çöp kamyonu kasasında çıkan yangını, inşaatta çalışan kepçe operatörü kumla söndürdü.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 09:36
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 09:48
Kars'ta Çöp Kamyonu Yangını: Kepçe Operatörü Kumla Söndürdü

Kars'ta Çöp Kamyonu Yangını: Kepçe Operatörü Kumla Söndürdü

Şehitler Mahallesi'nde çıkan yangına anında müdahale

Kars Belediyesine ait çöp kamyonunun kasasında, Şehitler Mahallesinde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı hızlıca yakındaki bir inşaat alanına sürdü.

İnşaatta çalışan kepçe operatörü, durumu görerek kepçeyle aldığı kumları kamyon kasasına dökerek yangını söndürdü.

Kars'ta seyir halinkeki çöp kamyonunun kasasında çıkan yangına, inşaat alanında çalışan bir iş...

Kars'ta seyir halinkeki çöp kamyonunun kasasında çıkan yangına, inşaat alanında çalışan bir iş makinesi operatörü kumla müdahale etti.

Kars'ta seyir halinkeki çöp kamyonunun kasasında çıkan yangına, inşaat alanında çalışan bir iş...

İLGİLİ HABERLER

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Netanyahu'nun BM Konuşması Gazze'de Hoparlörle Dinletilecek
2
Hacıosmanoğlu'dan FIFA ve UEFA'ya Çağrı: İsrail Derhal Sportif Müsabakalardan Men Edilsin
3
Kars ve Ardahan'da Gazetecilere Yapay Zeka Destekli Medya Eğitimi
4
Yunan Basını: Erdoğan-Trump Görüşmesi Türkiye'ye Kazanç Sağladı
5
Güncel Haberler: İstanbul Barajları %30,32 Dolulukla Alarmda
6
Eylül Ayı Doğum Yardımı Hesaplara Yatırıldı — 477 bin 639 Anneye 4,6 Milyar TL
7
Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?