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Kars'ta 'Deli Bat Bat' Otundan Zehirlenen 8 Çocuktan 6'sı Taburcu Edildi

Kars'ta deli bat bat otu zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 6'sı taburcu oldu, 2'sinin tedavisi devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 15:25
Kars'ta 'Deli Bat Bat' Otundan Zehirlenen 8 Çocuktan 6'sı Taburcu Edildi

Kars'ta Zehirlenme Olayı: 8 Çocuktan 6'sı Taburcu Edildi

Kars'ın Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde, deli bat bat otu olarak bilinen bitkiden zehirlenme belirtileri gösteren 8 çocuk hastaneye kaldırıldı. Dün akşam Harakani Devlet Hastanesi'ne ulaşan çocuklardan 6'sı tedavi edilerek taburcu edilirken, 2'sinin tedavisi devam etmektedir.

Olayın Ayrıntıları

Olay, Arpaçay ilçesi Yalınçayır Mahallesi'nde 4 ve Kağızman’a bağlı Paslı köyünde de 4 çocuğun bahar mevsimiyle birlikte arazide kendiliğinden yetişen bitkiden tüketmesiyle başladı. Çocuklar, halüsinasyon görme ve nöbet geçirme şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Uzmanın Açıklamaları

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aslı Sezal Çubukçu, zehirlenme vakalarının özellikle ülkenin Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıkça görülen bu bitkiden kaynaklandığını belirtti. Dr. Çubukçu, şu bilgileri paylaştı:

"Deli bat bat otu, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan gibi illerde yaygın olan bir bitkidir. Tüketildiğinde, hastalarımızda bazı zehirlenme bulguları görünmektedir. Vücutta sıcaklık, ağızda ve ciltte kuruluk, halüsinasyon görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir."

Bölgedeki ailelere uyarılarda bulunan Dr. Çubukçu, bu tür bilinmeyen bitkilerin tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı. "Aileler çocuklarını ilkbahar döneminde bilmedikleri bitkileri yememeleri konusunda uyarmalıdır."

Ailenin Görüşleri

Nöbet geçiren Savaş Aydın'ın dedesi Şakir Aydın, çocukların ne olduğunu bilmeden bitki yediklerini ve sonrasında hastalanarak hastaneye kaldırıldıklarını ifade etti. Aydın, "Dün akşam haberimiz yoktu çocuk bitki yemiş, rahatsızlanınca hastaneye getirdik. Kontrol edildi, gözlem altında tutuluyor." şeklinde konuştu.

Bu tür vakaların yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiği herkesin ortak görüşü oldu.

Kars'ın Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılan 8 çocuktan...

Kars'ın Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 6'sı taburcu edildi, 2'sinin tedavisi sürüyor.

Kars'ın Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılan 8 çocuktan...

Kars'ın Arpaçay ve Kağızman ilçelerinde, zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırılan 8 çocuktan 6'sı taburcu edildi, 2'sinin tedavisi sürüyor.

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