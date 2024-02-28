Kars'ta deprem: AFAD depremi duyurdu

Kars’ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu, AFAD’ın son dakika paylaşımıyla duyuruldu.
AFAD'ın paylaşımında depremin saat 16.51 sularında meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 13.4 km altına olduğu bilgisi aktarıldı.
Kars’ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu, AFAD’ın son dakika paylaşımıyla duyuruldu.
AFAD'ın paylaşımında depremin saat 16.51 sularında meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 13.4 km altına olduğu bilgisi aktarıldı.
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