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Kars'ta deprem: AFAD depremi duyurdu

Kars’ta meydana gelen 3,9 şiddetindeki deprem, AFAD tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 17:44
Kars'ta deprem: AFAD depremi duyurdu

Kars’ta 3,9 büyüklüğünde bir deprem olduğu, AFAD’ın son dakika paylaşımıyla duyuruldu.

AFAD'ın paylaşımında depremin saat 16.51 sularında meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 13.4 km altına olduğu bilgisi aktarıldı.

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