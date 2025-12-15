Kars'ta Eksi 15 Derece: Kars Çayı 1 Günde Dondu

Dondurucu soğuklar kent yaşamını etkiledi

Türkiye’nin kış turizmiyle ünlü ili Kars, bu yılın en dondurucu günlerini yaşıyor. Hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düşmesiyle kent merkezinden geçen Kars Çayı bir günde tamamen buzla kaplandı.

Çayın yüzeyinin sadece bir gün içinde donması, bölgedeki çetin kış koşullarını gözler önüne serdi. Sabah erken saatlerde işe gidenler ve vatandaşlar, soğuktan korunmak için kalın giysiler giydi.

Kars Çayı’nın donduğunu ifade eden Poyraz Durna, "Kars sabah saatlerinde eksi 15 dereceyi gördü ve merkezden geçen Kars Çayımız dondu. Yani her sene donduğu gibi bu sene de dondu. Vallahi çok soğuk, beresiz, şapkasız dışarı çıkılmıyor" dedi.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu kentte, araçların camları da buzlandı; vatandaşlar dakikalarca araçlarının camındaki buzları temizlemek zorunda kaldı. Kars’ta soğuk hava etkisini önümüzdeki günlerde de sürdürecek.

