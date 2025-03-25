Kars'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay, il merkezinden Arpaçay ilçesi yönüne giden Tolga Akbaba'nın kullandığı 06 Y 5425 plakalı otomobilin, Arpaçay yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle, Aydın'ın kullandığı araç, Akbaba yönetimindeki otomobilin üzerine düştü. Kazanın ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, sürücü Ali Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralananlar arasında, sürücü Tolga Akbaba ve araçlarda bulunan bebek Melih Alparslan ile Elanur ve Şemistan Akbaba, Coşkun Aktaş ve Sefehan Aydın yer aldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili incelemelerine devam etmektedir.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.