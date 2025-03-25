Kars'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kars'ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek toplam 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:59
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:28
Kars'ta Feci Kaza: 1 Ölü, 6 Yaralı

Kars'ta İki Otomobil Çarpıştı

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay, il merkezinden Arpaçay ilçesi yönüne giden Tolga Akbaba'nın kullandığı 06 Y 5425 plakalı otomobilin, Arpaçay yol ayrımında Ali Aydın'ın kullandığı 35 BAU 406 plakalı otomobille çarpışmasıyla gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle, Aydın'ın kullandığı araç, Akbaba yönetimindeki otomobilin üzerine düştü. Kazanın ardından, bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemelerde, sürücü Ali Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralananlar arasında, sürücü Tolga Akbaba ve araçlarda bulunan bebek Melih Alparslan ile Elanur ve Şemistan Akbaba, Coşkun Aktaş ve Sefehan Aydın yer aldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili incelemelerine devam etmektedir.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kars'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Almanya Federal Meclis Başkanlığı'na Julia Klöckner Seçildi
2
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze'ye Yönelik Saldırı Planlarını Onayladı
3
Muhsin Yazıcıoğlu'nun Sözleri İki Köprüde Yaşatıldı
4
Sağlık-Sen Genel Başkanı Doğan'dan İzinsiz Gösterilere Sert Tepki
5
İzmir'de Kamyonun Çarptığı Yaya, Hayatını Kaybetti
6
Ticaret Bakanı Bolat, Bulgaristan ile İkili Ticarette 10 Milyar Hedefini Belirtti

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği