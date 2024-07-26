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Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde gerçekleştirilen 'Taksi-1' operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı, yabancı kadınlar fuhşa zorlandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 12:57
Kars'ta Fuhuş Operasyonu: 12 Gözaltı

Kars'ta Fuhuşa Karşı Operasyon: 12 Gözaltı

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, fuhuş faaliyetlerini önlemeye yönelik düzenlenen "Taksi-1" operasyonu kapsamında toplamda 12 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Detayları

Arpaçay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde, Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhuş suçlarına karşı yürütülen çalışmalar çerçevesinde 2 ay süren teknik takip gerçekleştirdi. Elde edilen bilgiler ışığında, yerli ve yabancı kadınların konsomatris olarak çalıştırıldığı bir gazinonun ilave konaklama tesisinde fuhuş yapıldığı tespit edildi.

Şok Baskın Gerçekleştirildi

Güvenlik güçleri, hazırlıklarını tamamlayarak 9 ekip ve toplamda 29 personel ile birlikte gazinoya taksiyle şok baskın düzenledi. Operasyon sırasında, "insan ticareti" suçlamasıyla B.B. isimli kadın ile birlikte V.Ş, Ç.Ş, R.Ş, A.K. ve E.B. gözaltına alındı. Bunun yanı sıra, konsomatris olarak çalışan 6 kadın, bunlar arasında 1 İran ve 5 Azerbaycan uyruklu olanlar da bulunuyor, yakalandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Baskın sırasında yapılan aramalarda, gazino ve eklentisinde 6 dijital materyal, 5 sim kartlı cep telefonu, 20 paket kaçak sigara ve 5 şişe kaçak alkol ile fuhuş faaliyetlerinden elde edilen 61,370 lira nakit para ele geçirildi.

Yabancı Kadınlar Sınır Dışı Edilecek

Emniyet süreçleri tamamlanan 1'i kadın 6 kişi, işleri bitirildikten sonra yargı süreci için Arpaçay Adliyesi'ne sevk edildi. Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın ise, Kars Emniyet Müdürlüğü'nde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edilerek sınır dışı edilmek üzere işlem başlatıldı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen "Taksi-1" fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına...

Kars'ın Arpaçay ilçesinde düzenlenen "Taksi-1" fuhuş operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

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