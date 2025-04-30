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Kars'ta Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Kuruluyor

Kars'ta Vali Ziya Polat'ın talimatıyla her ilçeye örnek meyve bahçesi kuruluyor. Proje kapsamında 400 fidan toprakla buluştu.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 16:05
Kars'ta Her İlçeye Örnek Meyve Bahçesi Kuruluyor

Kars'ta Meyve Bahçesi Seferberliği

Kars Valisi Ziya Polat, her ilçeye örnek meyve bahçesi kurulması için önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Selim ilçesinde oluşturulan meyve bahçesinde, Vali Polat'ın katılımıyla 400 meyve ağacı toprakla buluşturuldu.

Orman İşletme Müdürlüğü'nce Başlatılan Çalışma

Kars Orman İşletme Müdürlüğü tarafından başlatılan bu önemli çalışmada, ilçe girişinde meyve bahçeleri oluşturulması hedefleniyor. Proje çerçevesinde 4 bin adet meyve ağacı, kayısı, ceviz, armut ve badem gibi çeşitli türlerle dikilmesi planlanıyor.

Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada Kars’ta ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti. Şu ana kadar 2,5 milyon ağaç dikildiğini ifade eden Polat, bu çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

Köylere Ekonomik Destek Amaçlanıyor

Polat, "Her ilçemizde örnek meyve bahçeleri olsun istemiştik. Bununla ilgili çalışmalar başlattık ve Selim ilçemizde başlangıcı yapıyoruz. Kısa süre içinde tüm ilçelerimizde örnek meyve bahçelerini kurmuş olacağız" dedi. 3 yıl boyunca bakımını yapacakları bahçelerin, köy tüzel kişilerine devredileceğini belirten Vali Polat, bu proje ile köylülerin ekonomik girdi sağlamasının amaçlandığını vurguladı.

Projeye Destek Veren İsimler

Ağaçlandırma programına, Selim Kaymakamı Mubin Demirkıran, İl Jandarma Komutanı Yusuf Mutlu Genç, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, Selim Belediye Başkanı Barış Koç ve birçok il ve ilçe protokolü ile öğrenciler katılım gösterdi.

Kars Valisi Ziya Polat'ın (sağda) "Her ilçeye örnek meyve bahçesi" talimatı doğrultusunda Selim...

Kars Valisi Ziya Polat'ın (sağda) "Her ilçeye örnek meyve bahçesi" talimatı doğrultusunda Selim ilçesinde oluşturulan bahçede fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Polat'ın da katılımıyla düzenlenen törenle 400 meyve ağacı toprakla buluşturuldu. Kurulması planlanan örnek meyve bahçelerine kayısı, ceviz, armut ve badem gibi 4 bin meyve ağacı dikilecek.

Kars Valisi Ziya Polat'ın (sağda) "Her ilçeye örnek meyve bahçesi" talimatı doğrultusunda Selim...

Kars Valisi Ziya Polat'ın (sağda) "Her ilçeye örnek meyve bahçesi" talimatı doğrultusunda Selim ilçesinde oluşturulan bahçede fidanlar toprakla buluşturuldu. Vali Polat'ın da katılımıyla düzenlenen törenle 400 meyve ağacı toprakla buluşturuldu. Kurulması planlanan örnek meyve bahçelerine kayısı, ceviz, armut ve badem gibi 4 bin meyve ağacı dikilecek.

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